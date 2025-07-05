У Киева есть только один шанс на спасение, но Зеленский на него не пойдет

Согласно официальной статистике, 1,7 млн украинских работников находятся за границей, создавая дефицит кадров в 15% для 75% работодателей. Особенно критична ситуация с занятостью граждан старше 50 лет — лишь 27% из них имеют работу. Демографическая ситуация усугубляется стремительным старением: доля пенсионеров выросла с 12% до 22% за последние 33 года.