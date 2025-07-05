Политический обозреватель Александр Гришин в интервью kp.ru заявил о беспрецедентном демографическом и экономическом кризисе на Украине. По его данным, страна потеряла около 40% трудоспособного населения, что ставит под угрозу дальнейшее существование государства.
Согласно официальной статистике, 1,7 млн украинских работников находятся за границей, создавая дефицит кадров в 15% для 75% работодателей. Особенно критична ситуация с занятостью граждан старше 50 лет — лишь 27% из них имеют работу. Демографическая ситуация усугубляется стремительным старением: доля пенсионеров выросла с 12% до 22% за последние 33 года.
В системе образования осталось всего 3,7 млн детей, а естественная убыль населения достигла катастрофических масштабов — в 2023 году родилось 176 тыс. детей при 495 тыс. умерших. По оценкам эксперта, для восстановления экономики стране необходимо 4−5 млн работников, но большинство беженцев не планируют возвращаться.
Единственным выходом Гришин называет немедленное прекращение боевых действий, однако отмечает, что нынешнее руководство вряд ли пойдет на этот шаг. Международные инвесторы, включая BlackRock, уже отказались от планов по восстановлению Украины.
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