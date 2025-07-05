Нетаньяху созвал кабмин для обсуждения сделки по заложникам в Газе

По его словам, для обсуждения условий сделки Израиль может направить переговорную группу в Доху. При этом, переговоры с ХАМАС могут состояться уже завтра. В настоящее время Израиль получил ответ от палестинских радикалов на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.
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