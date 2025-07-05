«Возвращение гордого имени»: В КПРФ решили обратиться к Путину с просьбой переименовать Волгоград

Собрание проводится в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района. Во время мероприятия делегаты съезда заявили о намерении обратиться к российскому лидеру с предложением, чтобы Волгоград и Волгоградская область были переименованы в Сталинград и Сталинградскую область.