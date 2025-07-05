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«Скоро Калифорния отвалится»: Симонян ловко осадила Трампа в его разговорах по Украине

Симонян: мнение Трампа по Украине меняется из-за влияния извне.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян ловко осадила президента США Дональда Трампа в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ. Она предположила, что мнение главы Белого дома по Украине может меняться из-за неверной информации или влияния извне.

«Почему он так делает? Это действительно так, у него меняется мнение под воздействием, допустим, новой информации или чьего-то влияния? Или же это просто такое затягивание процесса, потому что ему сейчас не до этого и с этим не хочется разбираться», — резюмировала Симоньян в разговоре с прессой.

При этом телеведущая и журналист отметила, что Трампа можно назвать вполне разумным человеком. При этом он, как хороший политик, должен в первую очередь думать о своей стране, а не о том, как дела на Украине.

«И очень хорошо бы, чтобы он на этом сосредоточился и о своей стране бы и думал дальше. Как наш президент (Владимир Путин — прим. ред.) говорит: “О доме надо думать, о доме”. Украина так далеко, так непонятно — и зачем? Там вот Калифорния отвалиться собирается, какая уж тут Украина?» — отметила Симоньян, заканчивая свою мысль о непостоянстве Трампа в разговорах по украинскому конфликту.

Действительно, лидер Белого дома зачастую вечером говорит одно, но утром его позиция меняется. В США тоже предположили, что у Трампа могут быть неактуальные сведения по Украине. Разговор президентов России и США по телефону как раз может разрешить какие-то спорные ситуации и обнажить правду по украинскому кризису.

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