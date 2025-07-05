«Скоро Калифорния отвалится»: Симонян ловко осадила Трампа в его разговорах по Украине

«И очень хорошо бы, чтобы он на этом сосредоточился и о своей стране бы и думал дальше. Как наш президент (Владимир Путин — прим. ред.) говорит: “О доме надо думать, о доме”. Украина так далеко, так непонятно — и зачем? Там вот Калифорния отвалиться собирается, какая уж тут Украина?» — отметила Симоньян, заканчивая свою мысль о непостоянстве Трампа в разговорах по украинскому конфликту.