Движение по Крымскому мосту восстановлено после перекрытия

В субботу, 5 июля, вечером возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту после более чем часового перекрытия. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий транспортную ситуацию на подходах к переправе.
По данным ресурса, причина временного ограничения движения не раскрывается. На момент открытия движения образовались значительные очереди с обеих сторон переправы:
Со стороны Таманского полуострова скопилось около 320 автомобилей, время ожидания составляло порядка часа С керченской стороны ожидали проезда 340 транспортных средств с аналогичным временем задержки.
В настоящее время движение по мосту осуществляется в штатном режиме.
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