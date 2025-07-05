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Движение по Крымскому мосту восстановлено после перекрытия

В субботу вечером возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту после более чем часового перекрытия.

В субботу, 5 июля, вечером возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту после более чем часового перекрытия. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий транспортную ситуацию на подходах к переправе.

По данным ресурса, причина временного ограничения движения не раскрывается. На момент открытия движения образовались значительные очереди с обеих сторон переправы:

Со стороны Таманского полуострова скопилось около 320 автомобилей, время ожидания составляло порядка часа С керченской стороны ожидали проезда 340 транспортных средств с аналогичным временем задержки.

В настоящее время движение по мосту осуществляется в штатном режиме.

Читайте материал «Крымский мост временно закрыт для проезда».