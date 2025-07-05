Пушков назвал заявление генсека НАТО Рютте о КНР и РФ глупостью года

Ранее Рютте описал план сотрудничества Москвы и Пекина в военной сфере. Он считает, если Китай решит напасть на Тайвань, то сразу же обратится за помощью к России. По его словам, чтобы не допустить этого, следует укреплять НАТО и вести работу в индо-тихоокеанском регионе.