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Пушков назвал заявление генсека НАТО Рютте о КНР и РФ глупостью года

Марк Рютте считает, если Китай решит напасть на Тайвань, то сразу же обратится за помощью к России.

Источник: Аргументы и факты

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о Китае и России претендует на звание главной политической глупости года. Об этом глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Рютте с его нездоровыми фантазиями по поводу Китая и России претендует стать автором главной политической глупости года», — написал он.

Ранее Рютте описал план сотрудничества Москвы и Пекина в военной сфере. Он считает, если Китай решит напасть на Тайвань, то сразу же обратится за помощью к России. По его словам, чтобы не допустить этого, следует укреплять НАТО и вести работу в индо-тихоокеанском регионе.

Также ранее Марк Рютте заявил, что РФ удается выпускать за трехмесячный период в три раза больше боеприпасов, чем всем странам НАТО за один год.

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