Зеленский назвал вчерашний разговор с Трампом «лучшим за всё время»

«Наверное, это был самый лучший разговор за всё это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, Я благодарен за готовность помогать», — сказал экс-комик в своём вечернем обращении.
Зеленский также заявил, что системы Patriot, предоставленные США, необходимы для защиты от баллистических ударов.
Напомним, 3 июля, Трамп также провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором обсуждались вопросы безопасности и текущая ситуация на Украине.
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