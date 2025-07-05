Власти Франции работают над инициативой по созданию нового фонда для восстановления Украины после решения американской инвесткомпании BlackRock прекратить поиск инвесторов для этих целей. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
«По словам источников агентства, Франция работает над предложением о создании фонда в целях отмененной инициативы BlackRock, но пока непонятно, насколько эффективным будет новый план без помощи Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.
Напомним, BlackRock в начале 2025 года прекратила поиск инвесторов для поддержки фонда восстановления Украины.
Ранее французский политик Флориан Филиппо возмутился тем, что французские власти решили выделить новые миллиарды главе киевского режима Владимиру Зеленскому, при этом отказались от поддержки больных раком людей.