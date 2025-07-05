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Лукашенко сказал белорусам о негативе и потребности в отдыхе

Лукашенко сказал белорусам о потребности в отдыхе, поскольку «негатива хватает».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам о потребности в отдыхе, поскольку «негатива хватает». Об этом глава республики заявил 5 июля, выступая на малой родине — перед главным концертом фестиваля «Купалье — Александрия собирает друзей».

«Такие праздники нам нужны. Чтобы уравновесить стремительный ритм жизни — деловой и прагматичной. Жизни, достаточно напряженной в свете событий, которые происходят в мире. Негатива хватает. А душе нужен эмоциональный отдых», — цитирует слова президента Беларуси БелТА.

Кроме того, Александр Лукашенко в своем выступлении отметил гордость белорусов за то, что они продолжают тысячелетнюю историю славян. Это касается формирования представлений об истинных ценностях, понимании справедливого уклада жизни.

«Мы нация с древней историей. И государственность свою строим на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти нашего народа», — подчеркнул президент.

Также Лукашенко сказал, что белорусы стремятся сохранить и возродить созданное на их родной земле сотни лет назад — от старинных обрядов и ремесел до праздников.

«Это и есть наши корни», — говорит лидер Беларуси.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.

Еще Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму.

Также мы писали, что власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.

Ранее мы рассказывали, какие опасные медузы, скаты и пауки водятся на популярных у белорусов российских морских курортах.

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