Лукашенко сказал белорусам о негативе и потребности в отдыхе

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам о потребности в отдыхе, поскольку «негатива хватает». Об этом глава республики заявил 5 июля, выступая на малой родине — перед главным концертом фестиваля «Купалье — Александрия собирает друзей».
«Такие праздники нам нужны. Чтобы уравновесить стремительный ритм жизни — деловой и прагматичной. Жизни, достаточно напряженной в свете событий, которые происходят в мире. Негатива хватает. А душе нужен эмоциональный отдых», — цитирует слова президента Беларуси БелТА.
Кроме того, Александр Лукашенко в своем выступлении отметил гордость белорусов за то, что они продолжают тысячелетнюю историю славян. Это касается формирования представлений об истинных ценностях, понимании справедливого уклада жизни.
«Мы нация с древней историей. И государственность свою строим на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти нашего народа», — подчеркнул президент.
Также Лукашенко сказал, что белорусы стремятся сохранить и возродить созданное на их родной земле сотни лет назад — от старинных обрядов и ремесел до праздников.
«Это и есть наши корни», — говорит лидер Беларуси.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.
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