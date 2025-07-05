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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день

Сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской и других областях.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная тревога второй раз за день объявлена во всех регионах Украины. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению жителей страны.

Как следует из карты онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сигнал тревоги слышен во всех областях почти одновременно.

Отмечается, что сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской и других областях.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прогремел взрыв. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги.