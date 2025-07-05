Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день

Воздушная тревога второй раз за день объявлена во всех регионах Украины. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению жителей страны.
Как следует из карты онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сигнал тревоги слышен во всех областях почти одновременно.
Отмечается, что сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской и других областях.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прогремел взрыв. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги.