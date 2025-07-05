Лукашенко сказал, без чего «нет истории, нет государственности, нет народа»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, без чего «нет истории, нет государственности, нет народа». Об этом глава республики заявил 5 июля, выступая на малой родине — перед центральным концертом фестиваля «Купалье — Александрия собирает друзей». Слова президента приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Говоря о культуре Беларуси, Лукашенко отметил:
«Вы знаете, как трепетно и внимательно я отношусь к нашему культурному наследию. Это основа основ. Без него нет истории, нет государственности, нет народа».
Также Александр Лукашенко в своем выступлении отметил гордость белорусов за то, что они продолжают тысячелетнюю историю славян. Это касается формирования представлений об истинных ценностях, понимании справедливого уклада жизни.
«Мы нация с древней историей. И государственность свою строим на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти нашего народа», — подчеркнул президент.
Также Лукашенко сказал, что белорусы стремятся сохранить и возродить созданное на их родной земле сотни лет назад.
«Это и есть наши корни», — говорит лидер Беларуси.
Также глава страны признался:
«Что значит для меня эта земля, люди, живущие на ней, — уже давно не секрет. Здесь я отдыхаю душой. И говорить на этой сцене всегда хочется о том, что близко и понятно каждому. Об истоках, культуре, традициях». Также Лукашенко сказал белорусам о негативе и потребности в отдыхе.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.
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