Лукашенко сказал, без чего «нет истории, нет государственности, нет народа»

«Что значит для меня эта земля, люди, живущие на ней, — уже давно не секрет. Здесь я отдыхаю душой. И говорить на этой сцене всегда хочется о том, что близко и понятно каждому. Об истоках, культуре, традициях». Также Лукашенко сказал белорусам о негативе и потребности в отдыхе.