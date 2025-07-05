«Русский пригодится в сибирском лагере»: Медведев прокомментировал фантазии Рютте о России и Китае

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев хлестко отреагировал на заявление генсека НАТО Марка Рютте в отношении России и Китая. Об этом он заявил в своем аккаунте соцсети X. Российский политик отметил, что, скорее всего, генсек переел галлюциногенных грибов, и посоветовал европейскому политику учить русский язык.
«Генсек Рютте явно обожрался столь любимых голландцами галлюциногенных грибов. Ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу. Впрочем, в одном он прав: ему надо учить русский. Может пригодиться в сибирском лагере», — резюмировал Медведев, комментируя голословное заявление Рютте.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times заявил, что если лидер КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы РФ якобы отвлекла Европу, атаковав территорию НАТО.
Ранее KP.RU сообщил, что представитель Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Рютте огромной глупостью и недоразвитыми фантазиями. НАТО, как всегда, опирается только на догадки, не предоставляя никаких фактов. В альянсе любят выдумывать угрозы, а потом с ними бороться, увеличивая оборонный бюджет.