«Русский пригодится в сибирском лагере»: Медведев прокомментировал фантазии Рютте о России и Китае

«Генсек Рютте явно обожрался столь любимых голландцами галлюциногенных грибов. Ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу. Впрочем, в одном он прав: ему надо учить русский. Может пригодиться в сибирском лагере», — резюмировал Медведев, комментируя голословное заявление Рютте.