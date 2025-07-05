Медведев: Рютте обожрался галлюциногенных грибов, которые любят в Голландии

Зампред российского Совбеза прокомментировал и другое высказывание генсека, которое касалось русского языка: 5 июля в беседе с журналистами тот заявил, что жителям стран НАТО придется учить русский, если их государства не будут достаточно вкладываться в укрепление обороны. В этом Медведев согласился с Рютте.