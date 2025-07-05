Симоньян ответила на вопрос о дате прекращения конфликта на Украине: многое зависит от Трампа

Телеведущая, журналист и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, когда может завершиться конфликт на Украине. Она уверена, что многое будет зависеть от главы Белого дома Дональда Трампа.
Симоньян отметила, что мир на Украине воцарится только после того, как США прекратят свою военную поддержку. Но пока в Америке нет единого мнения по этому вопросу. Даже Трамп постоянно меняет свою точку зрения.
«Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что конфликт закончится через две недели после того, как за Украину перестанет выступать (снабжать — прим. ред.) Америка», — рассказала Симоньян в эфире программы «Право знать!» на ТВЦ.
Ранее KP.RU передал слова главного редактора RT о том, что Трамп может часто менять свою точку зрения по Украине из-за неактуральной информации или давления извне. Причем в США уже неоднократно поддерживали, что Трампу могут докладывать не все факты по украинскому конфликту.