Симоньян ответила на вопрос о дате прекращения конфликта на Украине: многое зависит от Трампа

«Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что конфликт закончится через две недели после того, как за Украину перестанет выступать (снабжать — прим. ред.) Америка», — рассказала Симоньян в эфире программы «Право знать!» на ТВЦ.