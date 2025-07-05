Медведев объяснил слова Рютте о Китае и РФ любовью к галлюциногенным грибам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X* отреагировал на заявления генсека НАТО Марка Рютте о плане сотрудничества Москвы и Пекина.
По словам Рютте, если Китай решит напасть на Тайвань, то обязательно обратится за помощью к России.
«Генсек Рютте явно обожрался столь любимых голландцами галлюциногенных грибов. Ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу», — прокомментировал Медведев слова генсека НАТО.
При этом Медведев посоветовал Рютте учить русский язык, так как это может пригодиться ему в сибирском лагере.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал слова Рютте о России и Китае нездоровыми фантазиями и главной политической глупостью года.
Напомним, в январе Рютте во время выступления в Европарламенте заявил, что в Евросоюзе придется учить русский язык в случае отказа увеличить расходы на оборону.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.