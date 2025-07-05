Медведев пригрозил генсеку НАТО cибирским лагерем и посоветовал учить русский

Ранее Марк Рютте в интервью New York Times предположил, что в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня Китай может обратиться к России за поддержкой для отвлечения США. При этом Москва якобы может рассмотреть вариант нападения на территорию НАТО. Российские власти, в свою очередь, неоднократно опровергали подобные обвинения, заявляя, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, а заявления о «российской угрозе» используются Западом для увеличения военных расходов.