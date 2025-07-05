Стало известно, на сколько хватит боеприпасов Украине без помощи США

По мнению эксперта, без возобновления военных поставок со стороны Соединённых Штатов положение украинской армии станет критическим.
«Украинских поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить», — считает Масала.
Ранее раскрыли число пропавших под Сумами бойцов Вооружённых сил Украины из 158-й бригады. Сотни боевиков пропали без вести, обеспокоенные родственники бьют тревогу. Родные пропавших солдат столкнулись с полным отсутствием информации об их судьбе со стороны командования.