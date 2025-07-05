Медведев считает, что Рютте объелся грибов с его размышлениями о сговоре РФ и КНР

Ранее Рютте сказал в интервью газете The New York Times, что, по его мнению, Россия по согласованию с Китаем нападет на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». Он также заявил, что достигнутое согласие на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году необходимо, чтобы гарантировать странам НАТО безопасность в том числе от России, иначе странам Североатлантического альянса придется учить русский язык.