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Медведев считает, что Рютте объелся грибов с его размышлениями о сговоре РФ и КНР

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объелся «волшебных грибов» с его размышлениями о сговоре РФ и КНР из-за Тайваня.

Источник: РИА "Новости"

«Сержант Рютте явно переел волшебных грибов, которые так любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией из-за Тайваня, а затем и нападение России на Европу», — написал Медведев в Х, комментируя слова генсека НАТО о возможности нападения России на страны ЕС по согласованию с Китаем.

Он также заявил, что Рютте прав в том, что ему следовало бы выучить русский язык, так как это «могло бы пригодиться в сибирском лагере».

Ранее Рютте сказал в интервью газете The New York Times, что, по его мнению, Россия по согласованию с Китаем нападет на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». Он также заявил, что достигнутое согласие на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году необходимо, чтобы гарантировать странам НАТО безопасность в том числе от России, иначе странам Североатлантического альянса придется учить русский язык.

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