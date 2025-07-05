КПРФ изменила юридическое название на съезде партии

Следует отметить, что в избирательных листах указывается полное юридическое наименование партии. Для КПРФ это «Коммунистическая партия Российской Федерации», а не всем известная аббревиатура. Коммунисты уверены, что новое юридическое название, включающее аббревиатуру «КПРФ», позволит им, в частности, противостоять попыткам других политических сил коммунистической направленности отнимать голоса на выборах.