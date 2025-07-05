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КПРФ изменила юридическое название на съезде партии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал логичным решение о смене названия своей партии.

Источник: Аргументы и факты

Коммунистическая партия Российской Федерации сменила свое официальное название. В руководстве партии полагают, что это поможет избежать путаницы среди голосующих на выборах.

В субботу в Московской области состоялся XIX отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором одним из ключевых вопросов стало изменение юридического названия. «Коммунистическая партия Российской Федерации» была преобразована в «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Поправки в устав партии были внесены и направлены в Министерство юстиции для официальной регистрации.

Лидер партии Геннадий Зюганов назвал это решение логичным. По его словам, теперь избиратели сразу смогут увидеть название партии в бюллетенях.

Следует отметить, что в избирательных листах указывается полное юридическое наименование партии. Для КПРФ это «Коммунистическая партия Российской Федерации», а не всем известная аббревиатура. Коммунисты уверены, что новое юридическое название, включающее аббревиатуру «КПРФ», позволит им, в частности, противостоять попыткам других политических сил коммунистической направленности отнимать голоса на выборах.

Ранее сообщалось, что Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ.

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