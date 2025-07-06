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Sky News Arabia: США выступят гарантом прекращения огня в секторе Газа

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» будет включать гарантии США, что в секторе Газа не возобновятся бои. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По данным телеканала, которые приводит ТАСС, США будут следить за соблюдением режима прекращения огня не только во время 60-дневного перемирия, но и после него. Проект соглашения также предусматривает передислокацию и последующий вывод израильских войск из сектора. Кроме того, стороны согласуют график доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. По информации Ynet, переговоры еврейского государства с «Хамасом» могут состояться уже завтра в Катаре.

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