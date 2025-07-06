Sky News Arabia: США выступят гарантом прекращения огня в секторе Газа

По данным телеканала, которые приводит ТАСС, США будут следить за соблюдением режима прекращения огня не только во время 60-дневного перемирия, но и после него. Проект соглашения также предусматривает передислокацию и последующий вывод израильских войск из сектора. Кроме того, стороны согласуют график доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. По информации Ynet, переговоры еврейского государства с «Хамасом» могут состояться уже завтра в Катаре.