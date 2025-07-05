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В Германии собрались экстренно спасать Зеленского

Согласно данным агентства Bloomberg, Германия активизирует усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины.

Согласно данным агентства Bloomberg, Германия активизирует усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Канцлер Фридрих Мерц ведет переговоры с американской стороной о передаче Киеву дополнительных двух комплексов ПВО Patriot и ракет-перехватчиков.

В настоящее время Германия уже передала Украине три зенитных комплекса Patriot, что составляет около 25% от общих запасов страны. Как отмечают аналитики, немецкий вклад в украинскую ПВО сейчас превышает американский.

Решение о дополнительных поставках должно быть согласовано с министром обороны США Питом Хегсетом. Ожидается, что этот вопрос станет ключевым во время визита немецкого министра обороны Бориса Писториуса в Вашингтон 14−15 июля.

Читайте материал «У Киева есть только один шанс на спасение, но Зеленский на него не пойдет».

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