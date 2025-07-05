В Германии собрались экстренно спасать Зеленского

Согласно данным агентства Bloomberg, Германия активизирует усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Канцлер Фридрих Мерц ведет переговоры с американской стороной о передаче Киеву дополнительных двух комплексов ПВО Patriot и ракет-перехватчиков.
В настоящее время Германия уже передала Украине три зенитных комплекса Patriot, что составляет около 25% от общих запасов страны. Как отмечают аналитики, немецкий вклад в украинскую ПВО сейчас превышает американский.
Решение о дополнительных поставках должно быть согласовано с министром обороны США Питом Хегсетом. Ожидается, что этот вопрос станет ключевым во время визита немецкого министра обороны Бориса Писториуса в Вашингтон 14−15 июля.
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