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Маск создал политическую партию

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил в соцсети X о формировании своей политической партии, которую он назвал The America Party (с англ. — «Партия Америки»).

Источник: Reuters

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.

В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».

Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию «Америка», которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.

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