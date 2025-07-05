Маск создал политическую партию

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».
Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию «Америка», которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.