Лидер Ирана впервые за долгое время появился на публике

В День Ашуры мусульмане вспоминают мученическую смерть имама Хусейна, внука пророка Мухаммада, в битве при Кербеле. Для шиитов этот день особенно значим и сопровождается траурными ритуалами, включая шествия и самобичевания, символизирующие страдания Хусейна. По григорианскому календарю Ашура в 2025 году пришлась на 5 июля.