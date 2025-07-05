КПРФ на съезде уточнила свое название

Коммунисты объявили о новом наименовании партии.
«Новое наименование партии зафиксировано. На прямой вопрос о принятии решения депутат Государственной Думы от КПРФ Дмитрий Новиков ответил утвердительно», — уточнило РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся 5 июля, в субботу, в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Московской области. На нем большинством голосов делегаты съезда поддержали кандидатуру 81-летнего Геннадия Зюганова на пост председателя политического объединения.