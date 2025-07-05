«Перебрал волшебных грибов»: Медведев отреагировал на слова Рютте об угрозе со стороны РФ

«Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере», — написал он в социальной сети X.