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«Перебрал волшебных грибов»: Медведев отреагировал на слова Рютте об угрозе со стороны РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая. По мнению Медведева, Рютте прав лишь в одном — ему следует выучить русский язык.

Источник: Life.ru

«Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере», — написал он в социальной сети X.

Ранее Рютте заявил о возможном сценарии военного сотрудничества между Россией и Китаем в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня. Он предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание США в Европе, начав военные действия на территории стран НАТО. Рютте подчеркнул, что для предотвращения подобного сценария необходимо укреплять Североатлантический альянс.

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