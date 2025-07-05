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Маск официально объявил о создании новой политической партии

Предприниматель Илон Маск официальный объявил о создании в США своей политической партии «Америка».

Предприниматель Илон Маск официальный объявил о создании в США своей политической партии «Америка». На английском ее название звучит как The America Party, написал Маск в соцсети.

«Вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу», — говорится в сообщении миллиардера.

О том, что Маск может создать третью в стране крупную политпартию, он заявил в конце июня на фоне несогласия с законопроектом президента США Дональда Трампа, который сокращает расходы и создает серьезные налоговые льготы.

Тогда же президент Трамп ответил Маску, что без субсидий от государства ему пришлось бы «закрыть лавочку и вернуться в Южную Африку».

Добавим, что согласно опросу от компании Quantus Insights, партию Маска «Америка» могут поддержать на выборах (если бы они прошли сейчас) порядка 40% американцев.

Ранее Трамп обрушился с жесткой критикой на Демократическую партию.

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