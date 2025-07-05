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Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что тот прав лишь в одном — ему следует выучить русский язык.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что тот прав лишь в одном — ему следует выучить русский язык.

В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо.

По версии Медведева, «Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы», и видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу.

«Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере», — считает зампредседателя Совбеза.

Ранее Рютте припугнул страны ЕС перспективой «учить русский», если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону.

В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.

Читайте материал по теме: Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и КНР.

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