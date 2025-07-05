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Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые за долгое время появился на публике

Верховный лидер Ирана Хаменеи принял участие в траурной церемонии по случаю Мухаррама в своей резиденции в Тегеране.

Источник: Аргументы и факты

После прекращения огня с Израилем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые предстал перед общественностью. Кадры с ним показало агентство IRNA.

Хаменеи посетил траурную церемонию Мухаррам, проходившую в его резиденции в Тегеране. Это его первое появление на публике перед избранной аудиторией с 13 июня, когда Израиль нанес серию ударов по Ирану.

В течение 25 дней верховный лидер общался с населением исключительно через заранее записанные видеообращения. СМИ сообщали, что он находится в бункере в целях безопасности.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль уничтожил военную элиту Ирана.