Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые за долгое время появился на публике

После прекращения огня с Израилем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые предстал перед общественностью. Кадры с ним показало агентство IRNA.
Хаменеи посетил траурную церемонию Мухаррам, проходившую в его резиденции в Тегеране. Это его первое появление на публике перед избранной аудиторией с 13 июня, когда Израиль нанес серию ударов по Ирану.
В течение 25 дней верховный лидер общался с населением исключительно через заранее записанные видеообращения. СМИ сообщали, что он находится в бункере в целях безопасности.
Ранее представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль уничтожил военную элиту Ирана.