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Илон Маск объявил о создании новой партии «Америка» в США

Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием «Америка». Партия, по словам миллиардера, должна стать альтернативой существующему политическому раскладу в стране. Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живём в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана партия “Америка”, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.

Перед этим предприниматель проводил опросы в своём аккаунте, большинство пользователей поддержали идею создания новой политической партии в Соединённых Штатах.

Ранее Илон Маск прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможной депортации. Миллиардер написал, что ему «заманчиво обострить ситуацию», но он пока воздержится от этого. Конфликт разгорелся после того, как предприниматель раскритиковал новый бюджетный законопроект, предложенный американским лидером.

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