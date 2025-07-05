Илон Маск объявил о создании новой партии «Америка» в США

Ранее Илон Маск прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможной депортации. Миллиардер написал, что ему «заманчиво обострить ситуацию», но он пока воздержится от этого. Конфликт разгорелся после того, как предприниматель раскритиковал новый бюджетный законопроект, предложенный американским лидером.