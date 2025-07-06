В Израиле считают неприемлемыми правки, внесенные ХАМАС в сделку по Газе

«Внесенные ХАМАС правки к катарскому предложению были переданы нам (Израилю — прим. ТАСС) и неприемлемы для Израиля», — говорится в заявлении.
В канцелярии добавили, что Нетаньяху «поручил откликнуться на приглашение к переговорам в формате непрямого диалога и продолжить контакты по возвращению заложников на основе катарской инициативы», в связи с чем израильская делегация вылетит 6 июля «на встречу в Катар».
В ведомстве премьера отметили, что Израиль «уже принял катарскую инициативу». В канцелярии добавили, что глава кабмина принял решение направить делегацию в Катар «в свете оценки ситуации».
Ранее советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху созвал на вечер 5 июля заседание так называемого узкого кабинета министров, в который входят его ключевые члены, для обсуждения условий сделки по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и вопроса о вероятной отправке израильской делегации в столицу Катара Доху для переговоров.
Ранее ХАМАС сообщил в своем Telegram-канале, что движение передало положительный ответ посредникам и готово немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого предложения по урегулированию в Газе. Такое решение, как отметили радикалы, было принято после «завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями».
По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.