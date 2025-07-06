Захарова рассказала, чего хочет Зеленский, требуя встречи с Путиным

«Потому что ему (Зеленскому — ред.) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сказала Захарова.
Она отметила, что, помимо этого, Зеленский до безумия боится, что его забудут, что он перестанет быть нужным Западу и его отодвинут.
«Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», — добавила представитель МИД.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше