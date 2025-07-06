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Захарова рассказала, чего хочет Зеленский, требуя встречи с Путиным

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Через встречу с российским лидером Владимиром Путиным Владимир Зеленский хочет «переподтвердить» свою легитимность в обход законных способов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».

Источник: РИА "Новости"

«Потому что ему (Зеленскому — ред.) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сказала Захарова.

Она отметила, что, помимо этого, Зеленский до безумия боится, что его забудут, что он перестанет быть нужным Западу и его отодвинут.

«Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», — добавила представитель МИД.

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