Hill: республиканцы опасаются, что Маск ослабит их позиции на выборах

Издание The Hill сообщило, что представители Республиканской партии США обеспокоены возможным влиянием Илона Маска на исход выборов в Конгресс, запланированных на 2026 год.
Причиной тревоги стали недавние заявления предпринимателя, резко критикующего республиканцев, поддержавших инициативу по увеличению лимита государственного долга на 5 триллионов долларов. Общий объем задолженности США уже превысил 36 триллионов.
Маск дал понять, что готов поддержать политических противников тех членов партии, которые одобрили соответствующий законопроект, сосредоточив усилия на этапе внутрипартийного голосования, когда республиканцы определяют своих кандидатов на последующие выборы.
По данным газеты, внутри партии считают подобные действия деструктивными. Некоторые партийные стратеги указывают, что в случае реализации угроз Маска произойдет рассеивание ресурсов, особенно в условиях, когда правящая партия традиционно сталкивается с трудностями на промежуточных выборах.
Один из консультантов, специализирующийся на избирательных кампаниях в Сенат, охарактеризовал активное вмешательство в праймериз как крайне вредную практику, которая способна ослабить позиции партии в целом.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о создании своей политической партии The America Party, это произошло на фоне ссоры Маска с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.