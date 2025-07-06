Неделя, когда Украина стала мёртвой лошадью

Наркоман после этого опять ныл, что ему нужны «пэтриоты». Совсем глупый, по 500+ «гераней» в сутки сбивать — никаких «пэтриотов» не хватит (а баллистику и гиперзвук «пэтриоты» не ловят), их во всём мире столько нет. Их всего около двухсот в год производят в США, даже на одну украинскую ночь не хватит. А наши ещё и за сутки вынесли две установки «Пэтриот» и две РЛС к ним, так что минус две батареи за раз — так тоже не напасёшься.