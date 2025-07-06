Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года туда также входят Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.