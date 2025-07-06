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Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.

Источник: © РИА Новости

Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет в Рио-де-Жанейро 6—7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:

тему мира и безопасности;вопрос реформы глобального управления;перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;мнения по наиболее острым вопросам международной повестки.

По итогам этого события страны планируют принять итоговую декларацию.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее пояснил, что правительство южноамериканской страны в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту России поехать на саммит.

В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Инстанция вменяет российской стороне, в частности, «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Как подчеркивал ранее Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» российского лидера неприемлема, а любые решения этой инстанции ничтожны с точки зрения права.

Об организации.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года туда также входят Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.

В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.

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