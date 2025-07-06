Путин примет участие в заседании саммита БРИКС по видеосвязи

Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет в Рио-де-Жанейро
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:
тему мира и безопасности;вопрос реформы глобального управления;перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;мнения по наиболее острым вопросам международной повестки.
По итогам этого события страны планируют принять итоговую декларацию.
Помощник президента Юрий Ушаков ранее пояснил, что правительство южноамериканской страны в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту России поехать на саммит.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Инстанция вменяет российской стороне, в частности, «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как подчеркивал ранее Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» российского лидера неприемлема, а любые решения этой инстанции ничтожны с точки зрения права.
Об организации.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года туда также входят Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.