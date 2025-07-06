Зеленскому политически жизненно важна встреча с российским лидером.
Президент Украины Владимир Зеленский стремится подтвердить свою легитимность через встречу с российским лидером Владимиром Путиным, минуя установленные законом процедуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Потому что Зеленскому нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — процитировало Захарову РИА Новости. Она также отметила, что политик опасается утратить интерес и поддержку западных стран, ввиду чего может оказаться забытым и отстраненным от власти.
Как сообщало URA.RU, ранее Зеленский заявил, что для урегулирования текущего конфликта на Украине нужно провести встречу с российским главой. Он подчеркнул, что все ключевые решения в РФ принимает именно Владимир Путин.