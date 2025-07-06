Захарова раскрыла, почему Зеленский требует встречи с Путиным

«Потому что Зеленскому нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — процитировало Захарову РИА Новости. Она также отметила, что политик опасается утратить интерес и поддержку западных стран, ввиду чего может оказаться забытым и отстраненным от власти.