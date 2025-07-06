Коммунисты признали ошибочным доклад Хрущева о Сталине

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу КПРФ по переименованию Волгограда в Сталинград. Он отметил, что если партия меняет свою позицию по отношению к фигуре Сталина, то коммунисты должны дать этому честную оценку. Володин напомнил, что в советское время многие объекты были названы в честь Сталина, а позднее их переименовали обратно, напоминает RT.