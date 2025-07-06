Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунисты признали ошибочным доклад Хрущева о Сталине

Съезд КПРФ признал ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, который был зачитан на ХХ съезде КПСС 25 февраля 1956 года. Соответствующая резолюция была принята делегатами.

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.

Съезд КПРФ признал ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, который был зачитан на ХХ съезде КПСС 25 февраля 1956 года. Соответствующая резолюция была принята делегатами.

В резолюции, одобренной съездом, говорится о необходимости пересмотра оценки исторической роли Иосифа Сталина. «КПРФ считает необходимым оценить ошибочным и политически предвзятым доклад Никиты Хрущева “О культе личности и его последствиях”, прозвучавший на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года», — отмечается в документе, передает РИА Новости. В партии считают, что это решение связано с задачей восстановления полноты исторической справедливости в отношении Сталина.

В принятом документе делегаты подчеркнули, что односторонняя интерпретация исторических событий привела к формированию предвзятого общественного мнения о роли советского руководства в ключевые периоды развития страны. В резолюции также содержится призыв к объективному анализу деятельности Сталина, без идеологических искажений.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу КПРФ по переименованию Волгограда в Сталинград. Он отметил, что если партия меняет свою позицию по отношению к фигуре Сталина, то коммунисты должны дать этому честную оценку. Володин напомнил, что в советское время многие объекты были названы в честь Сталина, а позднее их переименовали обратно, напоминает RT.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше