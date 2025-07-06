Коммунисты признали ошибочным доклад Хрущева о Сталине

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.
В резолюции, одобренной съездом, говорится о необходимости пересмотра оценки исторической роли Иосифа Сталина. «КПРФ считает необходимым оценить ошибочным и политически предвзятым доклад Никиты Хрущева “О культе личности и его последствиях”, прозвучавший на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года», — отмечается в документе, передает РИА Новости. В партии считают, что это решение связано с задачей восстановления полноты исторической справедливости в отношении Сталина.
В принятом документе делегаты подчеркнули, что односторонняя интерпретация исторических событий привела к формированию предвзятого общественного мнения о роли советского руководства в ключевые периоды развития страны. В резолюции также содержится призыв к объективному анализу деятельности Сталина, без идеологических искажений.
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу КПРФ по переименованию Волгограда в Сталинград. Он отметил, что если партия меняет свою позицию по отношению к фигуре Сталина, то коммунисты должны дать этому честную оценку. Володин напомнил, что в советское время многие объекты были названы в честь Сталина, а позднее их переименовали обратно, напоминает RT.