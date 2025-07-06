Верховный лидер Ирана появился на публике впервые с начала обострения конфликта с Израилем

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые за несколько недель. Он принял участие в религиозном мероприятии, сообщает местное информационное агентство IRNA.
Хаменеи не посещал публичные мероприятия в течение нескольких недель. С поля зрения общественности он пропал сразу после обострения ирано-израильского конфликта.
Отметим, что Хамении посетил траурную церемонию в ночь Ашуры, которая прошла в культурно-религиозном центре имама Хомейни. Ашура — это памятная дата у мусульман, одна из важных для шиитского течения ислама.
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