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Верховный лидер Ирана появился на публике впервые с начала обострения конфликта с Израилем

Иранский верховный лидер аятолла Хаменеи появился на публике впервые за несколько недель.

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые за несколько недель. Он принял участие в религиозном мероприятии, сообщает местное информационное агентство IRNA.

Хаменеи не посещал публичные мероприятия в течение нескольких недель. С поля зрения общественности он пропал сразу после обострения ирано-израильского конфликта.

Отметим, что Хамении посетил траурную церемонию в ночь Ашуры, которая прошла в культурно-религиозном центре имама Хомейни. Ашура — это памятная дата у мусульман, одна из важных для шиитского течения ислама.

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