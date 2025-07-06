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Зеленский заявил о поставках сотен тысяч дронов США на спецусловиях

Украина получит сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов США на специальных условиях уже в текущем году. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский в соцсетях, сообщив о достигнутых договорённостях с американской стороной. В следующем году Киев рассчитывает на ещё большее увеличение поставок.

Источник: Life.ru

«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине ещё сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и ещё значительно больше дронов в следующем году», — подчеркнул экс-комик.

Зеленский также отметил, что приоритетом для Украины являются дроны-перехватчики. По его словам, поставлена задача по наращиванию их производства и подготовки операторов для эффективного использования БПЛА.

Ранее сообщалось о прекращении поставок американского оружия на Украину. Незалежная связывала это с попытками добиться от Киева политических уступок. В то же время официальные представители США отрицали факт полной остановки поставок, но не предоставили конкретной информации о текущем статусе военной помощи.

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