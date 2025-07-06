Россия и США ищут пути к примирению: в МИД ответили, когда может состояться новый раунд переговоров

Россия и США продолжают диалог по устранению напряженности в отношениях, хотя дата нового раунда переговоров пока не определена. Контакты между странами не прекращаются, в том числе по вопросам снятия взаимных претензий. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ранее состоялись два раунда консультаций, направленных на решение спорных вопросов. Третий раунд должен был пройти, но США перенесли его. Захарова отметила, что значительных успехов достичь не удалось, так как за время правления администраций Джо Байдена и Барака Обамы отношения между странами сильно ухудшились. Тем не менее, некоторые вопросы удалось решить, но впереди предстоит большая работа.
Захарова добавила, что диалог продолжается через посольство России в Вашингтоне и Госдепартамент США, а также поддерживается в Москве. Она подчеркнула, что дипломатические отношения между Россией и США никогда не прерывались. Однако предыдущие американские администрации сделали все, чтобы затруднить работу российских посольств, консульств, торговых представительств и СМИ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон намерены продолжать работу над улучшением отношений, несмотря на паузу, инициированную США. Он отметил, что договоренность о сотрудничестве в этом направлении сохраняется.