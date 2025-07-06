Россия и США ищут пути к примирению: в МИД ответили, когда может состояться новый раунд переговоров

По ее словам, ранее состоялись два раунда консультаций, направленных на решение спорных вопросов. Третий раунд должен был пройти, но США перенесли его. Захарова отметила, что значительных успехов достичь не удалось, так как за время правления администраций Джо Байдена и Барака Обамы отношения между странами сильно ухудшились. Тем не менее, некоторые вопросы удалось решить, но впереди предстоит большая работа.