Владимир Зеленский хочет подтвердить свою легитимность, организовав встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, лидер киевского режима таким образом хочет избежать законных процедур переизбрания.
Таким образом, заявила Захарова, Зеленскому нужно не через законные способы переподтвердить свою легитимность, а любым иным путем доказать, что он сохраняет власть.
Она добавила, что Зеленский до крайности опасается, что его забудут, что он перестанет быть нужен Западу и его отстранят, поэтому в последнее время старается быть в центре внимания СМИ.
«Кажется, он уже спит с веб-камерой, постоянно давая онлайн-интервью и выступая на всех возможных площадках», — подчеркнула с иронией Захарова.
Ранее испанское издание El Pais отмечало, что Зеленский в последнее время регулярно выражает благодарность американскому лидеру Дональду Трампу в своих публичных выступлениях. По мнению наблюдателей, такая риторика связана с опасениями Киева потерять критически важную поддержку со стороны США. Аналитики издания отмечают прямую зависимость между учащением благодарностей Зеленского и обсуждениями в Вашингтоне возможного сокращения помощи Украине.
Особую озабоченность украинской стороны вызвало решение Пентагона от 1 июля приостановить поставки таких ключевых вооружений, как системы ПВО Patriot, переносные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. На фоне этих событий, как стало известно Politico, Украина рассматривает альтернативные варианты получения вооружений, включая схему закупок американского оружия европейскими странами с последующей передачей Киеву. Эксперты расценивают изменение риторики Зеленского как попытку сохранить поток западной помощи в условиях растущей неопределенности.
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