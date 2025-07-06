Путин примет участие в вручении премий за оказание помощи участникам СВО

Решение о создании благотворительного фонда «Всё для Победы!» для поддержки участников СВО было принято в 2022 году при участии военных корреспондентов. Фонд оказывает не только помощь военнослужащим, но и гуманитарную поддержку пострадавшим от боевых действий. На пожертвования граждан закупается необходимая бойцам техника и оборудование, включая беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства РЭБ. По данным пресс-службы Народного фронта, за три года россияне перевели военнослужащим через фонд более 24 миллиардов рублей.