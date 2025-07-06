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Путин примет участие в вручении премий за оказание помощи участникам СВО

Президент России Владимир Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов сообщает РИА Новости.

Как сообщается, глава государства посетит в воскресенье выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетию деятельности Народного фронта.

Решение о создании благотворительного фонда «Всё для Победы!» для поддержки участников СВО было принято в 2022 году при участии военных корреспондентов. Фонд оказывает не только помощь военнослужащим, но и гуманитарную поддержку пострадавшим от боевых действий. На пожертвования граждан закупается необходимая бойцам техника и оборудование, включая беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства РЭБ. По данным пресс-службы Народного фронта, за три года россияне перевели военнослужащим через фонд более 24 миллиардов рублей.

В воскресенье в Москве, на площадке Национального центра «Россия», в рамках форума Народного фронта, приуроченного к трехлетию фонда «Все для Победы!», соберутся более тысячи активистов со всей страны. Участниками мероприятия станут волонтеры, военкоры, ветераны СВО, медики, производители инновационных систем для военных, представители корпораций, а также другие лица, оказавшие значительную поддержку гуманитарным миссиям Народного фронта.