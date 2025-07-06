Предупреждение МИД России грозит обвалом туристической отрасли Азербайджана

Туристическая отрасль Азербайджана столкнулась с угрозой после рекомендаций МИД России, пишут профильные СМИ.
Отмечается, что российские туристы начали массово отменять поездки в республику на фоне официального предупреждения о необходимости соблюдать осторожность при визите в страну.
По данным туроператоров, несмотря на отсутствие прямого запрета на посещение, фиксируется значительный рост отмен бронирований. Ситуация может нанести серьезный ущерб туризму Азербайджана, учитывая, что россияне формируют 25% всего въездного потока.
Негативные последствия могут затронуть также Армению и Грузию, поскольку российские путешественники часто использовали Азербайджан в качестве транзитного пункта для визитов в эти страны.
Представители турбизнеса прогнозируют, что основной поток российских туристов переориентируется на турецкие направления — Анталью и Стамбул.