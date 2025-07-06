Преподавателю РАУ запретили въезд в Армению

«Мне запретили въезд в Армению. Возвращался в Ереван из Пятигорска, где участвовал в “Кавказском диалоге”, говорил о радикализме, который Турция распространяет на Кавказе. По прибытии в Армению сотрудники Пограничных войск объявили, что въезд мне запрещен», — написал Игитян на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он связал решение армянских властей с тем, что он выступал в защиту Армянской Апостольской церкви, против которой начало борьбу правительство.