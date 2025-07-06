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Генсек НАТО Рютте: сокращение численности войск США в Европе не обсуждается

Ключевой задачей для стран Европы остаётся увеличение оборонных расходов.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию The New York Times отметил, что вопрос об уменьшении американского военного контингента в Европе на данный момент не стоит на повестке дня.

Он подчеркнул, что ключевой задачей для стран Европы остаётся увеличение оборонных расходов, и работа в этом направлении уже ведётся.

По словам Рютте, союзники пришли к общему мнению о необходимости сохранить полноценное присутствие сил в Европе, чтобы избежать дефицита оборонных возможностей на континенте.

Ранее сообщалось, что объединенный центр штабов «Звезда и полумесяц» в Анкаре, который еще известен как «турецкий Пентагон», может стать местом саммита НАТО, проведение которого запланировано на июль 2026 года.

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