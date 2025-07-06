Генсек НАТО Рютте: сокращение численности войск США в Европе не обсуждается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию The New York Times отметил, что вопрос об уменьшении американского военного контингента в Европе на данный момент не стоит на повестке дня.
Он подчеркнул, что ключевой задачей для стран Европы остаётся увеличение оборонных расходов, и работа в этом направлении уже ведётся.
По словам Рютте, союзники пришли к общему мнению о необходимости сохранить полноценное присутствие сил в Европе, чтобы избежать дефицита оборонных возможностей на континенте.
Ранее сообщалось, что объединенный центр штабов «Звезда и полумесяц» в Анкаре, который еще известен как «турецкий Пентагон», может стать местом саммита НАТО, проведение которого запланировано на июль 2026 года.