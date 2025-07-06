Захарова объяснила стремление Зеленского к встрече с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью программе «Большой вопрос», что президент Украины Владимир Зеленский, требуя встречи с российским лидером Владимиром Путиным, преследует цель «переподтвердить» свою легитимность.
— Потому что ему (Зеленскому — прим. «ВМ») нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий, — заявила Захарова.
Она также объяснила его активность в медиапространстве страхом быть забытым и стать ненужным Западу, отметив, что Зеленский «уже спит с веб-камерой».
3 июля российский лидер и президент США провели телефонные переговоры. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, беседа коллег длилась около часа.
В ходе разговора Путин сообщил, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.
После этого Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным не добился никакого прогресса по Украине.
По словам помощника российского лидера, диалог глав России и США длился около часа. В ходе беседы Дональд Трамп поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, а Путин в свою очередь рассказал ему о процессе реализации стамбульских договоренностей с украинской стороной.