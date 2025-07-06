Захарова объяснила, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

«Потому что ему (Владимиру Зеленскому. — Прим. Life.ru) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сообщила дипломат.
Захарова также отметила, что экс-комик испытывает страх быть забытым и опасается утратить поддержку со стороны Запада. Именно поэтому, по её мнению, он не упускает ни одной возможности выступить публично и постоянно участвует в интервью и записывает онлайн-обращения.
А ранее Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США. По его словам, у лидеров держав якобы нет общих идей и тем. Экс-комик вновь потребовал провести встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.