Захарова объяснила, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Захарова также отметила, что экс-комик испытывает страх быть забытым и опасается утратить поддержку со стороны Запада. Именно поэтому, по её мнению, он не упускает ни одной возможности выступить публично и постоянно участвует в интервью и записывает онлайн-обращения.