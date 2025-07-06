Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подтвердить свою легитимность. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Большой вопрос».
По словам дипломата, Зеленский не может подтвердить свою власть законным путем, поэтому ищет другие способы доказать, что он остается у руля.
Захарова также отметила, что Зеленский активно выступает в медиа, чтобы не потерять внимание Запада. Она считает, что лидер киевской хунты боится утратить свою значимость и делает все, чтобы оставаться на виду.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ, что готов к переговорам с Зеленским, если Украина доверяет ему вести диалог. Однако Путин подчеркнул, что легитимность бывшего комика вызывает вопросы.