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В МИД России назвали реальную причину желания Зеленского встретиться с Путиным

Захарова: Зеленский хочет переподтвердить свою легитимность встречей с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подтвердить свою легитимность. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Большой вопрос».

По словам дипломата, Зеленский не может подтвердить свою власть законным путем, поэтому ищет другие способы доказать, что он остается у руля.

Захарова также отметила, что Зеленский активно выступает в медиа, чтобы не потерять внимание Запада. Она считает, что лидер киевской хунты боится утратить свою значимость и делает все, чтобы оставаться на виду.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ, что готов к переговорам с Зеленским, если Украина доверяет ему вести диалог. Однако Путин подчеркнул, что легитимность бывшего комика вызывает вопросы.

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