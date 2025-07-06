Военный аналитик рассказал, что означает звонок Макрона Путину

Звонок президента Эммануэля Макрона лидеру России Владимиру Путину символизирует качественное улучшение международно-политической ситуации для Москвы. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran выразил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Этот звонок символизирует решительное изменение текущей ситуации в пользу России. Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими, они признают, что в конце концов им придется это сделать», — заявил эксперт.
Аналитик добавил, что «русские и президент Путин лишь в выигрыше от этого звонка».
Кроме того, в Евросоюзе наконец начинают осознавать, что украинский конфликт закончится победой России, считает Меркурис. В этой связи лидерам европейских стран не остается другого выхода, как возобновить контакты с Россией.
Напомним, Путин и Макрон провели телефонный разговор впервые за три года. Во время беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, ирано-израильский конфликт и удары США по иранским ядерным объектам.
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