Верховный лидер Ирана появился на публике впервые с начала войны с Израилем

Как писал Bild, господин Хаменеи укрылся в бункере вскоре после начала ударов Израиля по иранской территории. Он не выходил оттуда больше трех недель. В Иране за это время начали распространяться слухи о серьезной болезни аятоллы и даже о его возможной смерти, указывал Bild.