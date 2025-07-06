Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный лидер Ирана появился на публике впервые с начала войны с Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи побывал в Тегеране на религиозной церемонии по случаю Ашуры, дня траура и скорби у мусульман-шиитов. Об этом сообщает Reuters. По информации СМИ, он появился на публике впервые начала войны Израиля и Ирана, которая началась 13 июня и длилась 12 дней.

Источник: РИА "Новости"

Как писал Bild, господин Хаменеи укрылся в бункере вскоре после начала ударов Израиля по иранской территории. Он не выходил оттуда больше трех недель. В Иране за это время начали распространяться слухи о серьезной болезни аятоллы и даже о его возможной смерти, указывал Bild.