Хинштейн опроверг жесткое обращение с переселенцами в ПВР в Понырях

В ходе проверки Хинштейн также выявил межличностный конфликт между представителями Поныровской ЦРБ и коллективом ПВР, однако подчеркнул, что это не имеет отношения к проживающим там людям. По факту распространения чесотки из-за несвоевременной постановки диагноза будет проведена служебная проверка. Также врио губернатора сообщил о двух случаях хищения денег у пожилых людей, проживающих в ПВР. По одному делу ведётся судебное разбирательство. Подозреваемый в кражах сотрудник уже уволен, ситуация находится на контроле прокуратуры.